أهمية العمل الجماعى لقاء بالملتقى الـ 15 لفتيات "أهل مصر"

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة لقاء بعنوان "فريق العمل الجماعي" في رابع أيام البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني حتى 12 فبراير الحالي.

استهل دكتور علي حسن -مدرب معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية، اللقاء بتعريف العمل موضحا أنه مجموعة من الجهود التي يقوم بها الشخص من أجل تحقيق منفعة، وتتنوع أشكاله ما بين العمل المهني الذى يخدم مؤسسة، والخدمي الذى يخدم المجتمع.

وأشار "حسن" أن نجاح المؤسسة يعتمد على فريق عمل ناجح، لذا يجب اختيار أعضاء الفريق بعناية، مع الاهتمام بعقد اجتماعات دورية لطرح التوجيهات والتعليمات الجديدة من أجل الارتقاء ببيئة العمل.

وأضاف أن القائد الناجح هو من يُصغي إلى العاملين ويشجعهم ويساعدهم على تطوير مهاراتهم لإنجاز الأهداف في أوقاتها المحددة، أعقب ذلك ورشة عمل تم خلالها تقسيم المتدربات إلى 3 مجموعات كفريق عمل لمشروع معين، وتقدمت قائدة كل مجموعة بطرح فكرة المشروع الخاص بها.

وطرحت المجموعة الأولى فكرة شركة تسويق، وقدمت المجموعة الثانية فكرة عمل مشغل ملابس بأسوان مع التعريف بالخطة المستقبلية، بينما شاركت المجموعة الثالثة بفكرة تنفيذ مشروع مشغولات يدوية وتطريز للزي السيناوي والبدوي.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب "حي الأسمرات" بالقاهرة، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة دكتورة دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.