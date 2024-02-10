الشمس الجريئة والنسمة الرقيقة.. السكندريون يستمتعون بالبحر

بصور السيلفى على الكورنيش

شهدت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم السبت، استمرار حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.وسجلت المحافظة درجات حرارة معتدلة نهارا وباردة ليلا، تراوحت بين 20 درجة مئوية للعظمى و11 درجة مئوية للصغرى، مع رياح معتدلة نسبيا تصل سرعتها إلى 22 كم/الساعة.

وفى الجانب الاخر حرص العديد من المواطنين السكندرين الذين توافدوا للكورنيش للتمشية والتريض للاستمتاع بالشمس المشرقة، بعد نحو أسبوعين من الأمطار والطقس المضطرب.

كما حرص العديد من الشباب والفتيات الاستمتاع باول ايام بداية الفصل الدراسى الثانى للدراسة بالجامعات على التقاط الصور الشخصية «السيلفى»، أثناء تواجدهم على طريق الكورنيش.

توافد الشباب بطول كورنيش البحر ، للاستمتاع بالمظهر الجمالي للمحافظة والتقاط بعض الصور التذكارية والسيلفى للاستمتاع بالطقس الدافى ومناظر البحر الممتعه ،بينما كثف الباعة الجائلون من انتشارهم بمحيط طريق الكورنيش، لبيع كافة المأكولات والمشروبات ومنها الترمس والآيس كريم والذرة الشامية،.

وفى سياق متصل بدأت اليوم السبت أولى أيام الفصل الدراسي الثاني، لمراحل التعليم الأساسي والتعليم الفني وطلاب الثانوية والمعاهد الأزهرية والمعاهد الفنية وجامعة الإسكندرية، إذ تستقبل الكليات والمعاهد طلابها، فيما ينتظم طلاب مدارس الفترتين وعددهم 240 مدرسة في مدارسهم، بينما ينتظم طلاب أكثر من 2000 مدرسة في مدارسهم بنظام الفترة الواحدة غدًا.،ومن المقرر أن ينتظم 180 ألف طالب وطالبة من طلاب جامعة الإسكندرية، والمقيدين في 23 كلية ومعهدًا في محاضراتهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

كان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، جاهزية جميع الكليات لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك بعد من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

كما شدد رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة الانتهاء من أعداد قاعات المحاضرات وتجهيز الجداول وبدء عملية تدريس المناهج المقررة مع الساعات الأولى لبدء المحاضرات.

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى محافظة الإسكندرية، استعداد المديرية لاستقبال أعمال الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ اعتبارًا من اليوم السبت وحتى مايو المقبل، قبل عقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024

واضاف ان الفصل الدراسي يبدأ اعتبارًا من اليوم السبت وذلك فى مدارس الفترتين ويبلغ عددها نحو 240 مدرسة فقط، على أن تنتظم الدراسة بشكل طبيعي بداية من يوم غدًا الأحد فى مدارس الإسكندرية بالكامل. وأشار إلى أنه الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماع مع مديرو العموم ومسؤولي الإدارات التعليمية فى المحافظة للتأكيد على تجهيز المدارس والفصول لاستقبال الطلاب. ،كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة انتظام أعمال الدراسة منذ الحصة الأولى وأن ينتظم الطلاب في حصصهم.