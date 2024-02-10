آمنة: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 بمركز التنمية المحلية بسقارة غداً

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والاستفادة من التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتطوير مهارات العاملين في المحليات من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات يسهم في تطبيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030.

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024 ، حيث ينفذ المركز غداً الأحد وهو الأسبوع التدريبي السابع والعشرون عدد 5 دورات تدريبية وهي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الطرق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة"، ودورة " برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية"، ودورة " الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم"، ودورة "لغة انجليزية"، ويستفيد من هذه الدورات 157 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرًا إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حيث حصل للعام الثاني على التوالي على شهادة اعتماد للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية "ISO 21001:2018"، ويتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ليحافظ على مكانته في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ 27 للخطة التدريبية لمركز سقارة سيشهد انطلاق دورة تدريبية بشأن تنمية مهارات القيادات في مجال الطريق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة ويستفيد منها 28 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تتناول عدة موضوعات هامة تستهدف التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الجودة، وفئات شهادات الأيزو، والمعايير اللازمة للحصول عليها، والتعريف الحديث للتميز في أداء العمل، والمفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسي، ومعايير جائزة التميز المؤسسي، ومحوري الابتكار والممكنات، مضيفاً انه سيتم استعراض نماذج وتجارب عالمية في مجال التميز المؤسسي، وتنفيذ ورش عمل عن تحديات تطبيق معايير مصر للتميز المؤسسي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، قائلا أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم على برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي و مع اتحاد البلديات الهولندي VNG والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، ويستفيد منها 45 متدربًا من 17 محافظة.

وتابع وزير التنمية المحلية: أن المحتوى التدريبي لدورة " برامج التنمية المحلية المطورة" يتناول شرح مفصل لبرامج التنمية المحلية، والتعريف لماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومن ضمن هذه البرامج هو: برنامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة ورش عمل تطبيقية على جميع برامج التنمية المحلية .

ولفت وزير التنمية المحلية ، إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الأسبوع القادم دورة تدريبية عن " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" بالتنسيق مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرًا إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وابراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدورة ستتضمن التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية، واعادة الهيكلة المالية الشركات، وكيفية تقيم المشروعات الاستثمارية، مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها، بالإضافة الي التعريف بدور الهيئة العامة للاستثمار في مجالات دراسة الجدوى، وما هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وتختتم الدورة بعرض بعض حالات وتجاري عملية للاستفادة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع القادم يتضمن أيضاً تنفيذ دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة مع وكالة الـ GIZ الألمانية، منوهًا الي انه يستفيد من الدورة التدريبية 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام بمكاتب المحافظين، وتهدف الى فهم ماهية العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات ، وأساليب ووسائل التواصل في العلاقات العامة، والتخطيط لأنشطتها، والهيكل التنظيمي لفريق إدارة الفعاليات، وأهمية الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، وانواعها المختلفة ومقومات نجاحها، وإدارة المناسبات "المفهوم والقواعد والتحديات "، وتحديد الرسالة والأدوار، إضافة الى آليات تنمية مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة وتطويرها، والتغيير الشخصي من أجل مؤسسات أكثر كفاءة، وكيفية إختيار التصميم الدعائي الملائم للمناسبة، والعلاقات العامة علي الإنترنت، والتسويق للمناسبة والمواد الدعائية، والنشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم الوسائل المستخدمة.

ونوه "اللواء آمنة" إلي ان دورة "اللغة الإنجليزية" التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع تأتي في ضوء اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتاً إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع في خطته التدريبية دورات اللغة الإنجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التي تستخدم اللغة في تعاملاتها، مشيرًا الي أنه يستفيد من الدورة التدريبية 28 متدربًا من جميع المحافظات الذين تم اختيارهم طبقًا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي ونتيجة الدورات الأساسية.