أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت 10 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 10 فبراير، إستقرارا في الأسعار مع توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم، كما شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين.

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والطماطم ارتفعا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 24 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و17جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 25 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

توافر المعروض بأسواق الفاكهة وكيلو الموز ب12 جنيها في الفيوم ..

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و15 جنيها للتين الرمادي، و30 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول.

فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.