طقس الفيوم.. دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى 22 درجة

يسود محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 10 فبراير، طقس دافيء نهارا بارد ليلا، مع إستمرار ظهور السحب المتوسطة، والشبورة التى تصل إلى حد الضباب، وتشهد المحافظة أجواء شديدة البرودة ليلا وتنخفض درجات الحرارة إلى معدلات متدنية، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا بداية الأسبوع الجاري، بينما تبقى منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس دافيء نهارا بارد ليلا، مع هدوء نسبي في نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية.

أجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى 9 درجات في الفيوم ..

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 22 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 9 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء شديدة البرودة.

وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة ليلا، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح الخفيفة والغطاء السحابي على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس دافيء نهارا بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح اليوم سوف تشهد هدوء نسبي على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 20 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارا والأجواء الدافئة، وسطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة ومثالية نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.