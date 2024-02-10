مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10فبراير 2024، اذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، فترصدها اليكم بوابة الوفد الالكنترونية كالتالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة
موعد نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر
الأردن - قطر – الساعة 5 مساء – على قناة SSC1 HD
موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا
جنوب أفريقيا - الكونغو- الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي - إيفرتون- الساعة 2:30 عصرًا- على قناة beIN Sports HD 1
فولهام - بورنموث- الساعة 5 مساء
ليفربول - بيرنلي – الساعة 5 مساء- على قناة beIN Sports HD 1
لوتون تاون - شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء
توتنهام - برايتون- الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون - برينتفورد- الساعة 5 مساء
نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد- الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو - ضد فياريال- الساعة 3 عصرًا
ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً
ريال مدريد - جيرونا – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
لاس بالماس - فالنسيا –الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري - لاتسيو- الساعة 4 مساءً
روما - إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً – على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو - تورينو – الساعة 9:45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس - ستراسبورج – الساعة 6 مساء
باريس سان جيرمان - ليل – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون - فولسفبورج – الساعة 4:30 مساء
آينتراخت فرانكفورت - بوخوم – الساعة 4:30 مساء
أوجسبورج - لايبزيج – الساعة 4:30 مساء
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
فاتح قرا جمرك 4 بينديك سبور- الساعة 3 عصرًا
جالاتا سراي - إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساءً