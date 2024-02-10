السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10فبراير 2024، اذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، فترصدها اليكم بوابة الوفد الالكنترونية كالتالى:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة 

 

موعد نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر


الأردن - قطر – الساعة 5 مساء – على قناة SSC1 HD

 

 

موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا


جنوب أفريقيا - الكونغو- الساعة 10 مساء – على قناة beIN Sports HD 2 Max

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


مانشستر سيتي - إيفرتون- الساعة 2:30 عصرًا- على قناة beIN Sports HD 1

فولهام - بورنموث- الساعة 5 مساء

ليفربول - بيرنلي – الساعة 5 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

لوتون تاون - شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

توتنهام - برايتون- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون - برينتفورد- الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد- الساعة 7 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني


ديبورتيفو - ضد فياريال- الساعة 3 عصرًا

ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً

ريال مدريد - جيرونا – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

لاس بالماس - فالنسيا –الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


كالياري - لاتسيو- الساعة 4 مساءً

روما - إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً – على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو - تورينو – الساعة 9:45 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


لانس - ستراسبورج – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان - ليل – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


يونيون - فولسفبورج – الساعة 4:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت - بوخوم – الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج - لايبزيج – الساعة 4:30 مساء

باير ليفركوزن - بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


فاتح قرا جمرك 4 بينديك سبور- الساعة 3 عصرًا

جالاتا سراي - إسطنبول باشاك شهير- الساعة 6 مساءً

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