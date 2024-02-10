1024 مدرسة تستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية أنهت استعدادها لبدء النصف الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024، والمقرر الأحد 11 فبراير. واكد ان 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب تشمل جميع المراحل الدراسية التي تستوعب نحو 384 ألف طالبًا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه عقد اجتماعات مكثفة خلال الاسبوع الجاري مع مديري الإدارات وتم وضع ضوابط وخطط استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الجديد.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، علي تفعيل تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسماعيلية بشأن الاستعدادات للفصل الدراسي الجديد والخاصة بالإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.بالاضافة للتطبيق الجيد لمجموعات الدعم المدرسية، وانتهاء أعمال الصيانة والإصلاح والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس.

كما تم الانتهاء أيضًا من استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادًا للعام الدراسى الجديد وتم التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة والوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، مؤكدًا علي الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات وتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وجود عدد من المدارس تعمل فترة مسائية نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية في البعض الآخر.