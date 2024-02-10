التموين تكشف المعايير الملزمة في الأوكازيون الشتوي (فيديو)

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، إن هناك حرص على تشديد الرقابة والمتابعة خلال فترات الأوكازيون الشتوي، ودخول المناسبات، ومن حق التاجر اختيار توقيت الدخول للأوكازيون سواء في البداية أو المنتصف أو النهاية، موضحا أن هناك معايير ملزمة على التاجر، بينها وضع سعرين على كل سلعة، أحدهما قبل التخفيض والآخر بعده.

الوزارة لن تتدخل في نسبة التخفيض

وأضاف وكيل وزارة التموين لشئون الرقابةخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة لن تتدخل في نسبة التخفيض التي يحددها التاجر للمشاركة في الأوكازيون، حتى يكون الأمر بمحض إرادة التاجر دون أي تدخُّل، ولكن دورنا في الرقابة على تطبيق هذه النسبة بحيث لا تكون وهمية.

وطالب وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، التجار بضرورة الاحتفاظ بالبونات الخاصة بالبيع المتعلقة بشهر سابق، لتأكد من أن البضاعة التي دخلت الأوكازيون هي نفسها التي كان يستخدمها التاجر قبل شهر سابق، ومطابقتها للمواصفات، نافيا ما يتردد بين المواطنين بأن السلعة التي دخلت الأوكازيون معيبة.

كشفت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2024، وقيمة التخفيضات، مشددة على أن الأوكازيون ينتهي مع نهاية الموسم سواء الموسم الصيفي أو الشتوي.

الأوكازيون الشتوي 2024:



وأوضح هيكل، خلال لقائها مع برنامج "يوم سعيد"، على قناة "المحور"، أن موعده يرجع حسب حالة الطقس وحجم الانتاج والتصنيع الموجود، مشددًا على أن الأوكازيون الشتوي بدأ أمس ويستمر لمدة شهر.



وشدد على أنه وفي “الأوكازيون الشتوي”لا يتم فرض أي شروط على المحلات، موضحًا أن المحل هو من يحدد نسبة التخفيض بناءا على المخزون المتوافر لديه، منوهًا بأن كل ما المخزون يزيد كل ما يحط نسبة تخفيض مرتفعة، مضيفًا أن الأوكازيون ليس إجباريا على المحلات ولمشاركة أي محل في الأوكازيون لابد أن يكون لديه أوراق ويعمل بشكل قانوني ولديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وأضاف أنه يحتاج المحل لكي يشارك في “الأوكازيون الشتوي” أن يذهب لأقرب مديرية تابعة للتموين ويقدم الأوراق المطلوب، موضحًا أنه يتم حصر العداد المشاركة في الأوكازيون.

عقوبة المخالفين في الأوكازيون الشتوي

وتابعت: “في حالة ثبوت أي تلاعب يتقدم المستهلك بشكوى من خلال وجود الفاتورة الضريبية الإلكترونية”، موضحة أنه خلال فترة الأوكازيون يسري الاسترجاع والاستبدال وإصدار الفواتير، وأي شخص يرفض استخراجها يتقدم المستهلك بشكوى ضده.

وكشفت عن الغرامة المقررة على المخالفين، مؤكدة أن غرامة التخفيضات أو العروض الوهمية تتراوح من 50 ألف وحتى مليوني جنيه على المخالف.