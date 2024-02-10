أسعار السمك تتراجع بنسة ٢٠% في دمياط

يشهد سوق القنطرة إقبالا كبيرا من الأهالي على شراء الأسماك، بسبب كثرة المعروض، كما أن الأسعار في متناول الجميع باختلاف الأنواع والأحجام.

كما انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري في سوق القنطرة بمدينة دمياط، كما ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والبوري ، لتشهد استقرارا نسبيا في معظم الأصناف وتسجل أقل سعر لها خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ضخ كميات جديدة اليوم . كما شهدت أسعار الأسماك داخل دمياط انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض الأصناف لتبدأ من 20 جنيها للكيلو الواحد، وتسجل أسعار الأسماك اليوم ، حيث وصل سعر سمك البوري 50 جنيها للكيلو. والبلطى 40 جنيها.

والسردينة 50 جنيها.و سمكة الجنينة 30 جنيها. والجمبري 70 جنيها. و البربوني 100 جنيه. و غطا موسى 100 جنيه. حيث أن أهالي دمياط يفضلون هذا الوقت من العام الشراء بسبب كثرة الأسماك المعروضة وعلى رأسها البوري، وهناك إقبال على أسواق السمك بالمحافظة ، كما أن الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع بسبب كثرة المعروض.