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السبت 10 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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آمال ماهر تعلق لأول مرة على ألبومها الأخير (فيديو)

المطربة آمال ماهر
المطربة آمال ماهر

قالت المطربة آمال ماهر إن ألبومها الأخير تضمن  العديد من الأغاني المتنوعة التي تم بذل مجهود كبير بها، مشيرة إلى أنها غنت لأول مرة عن الأصحاب خلال الألبوم.

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وأضافت  آمال ماهرخلال حوارها مع الإعلامي “عمرو أديب”، ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر" مساء اليوم أن تم عمل أغاني عديدة عن الأصدقاء لكن لم يحدث أن  تم  عمل أغنية لصديقة عن صديقتها، مشيرة إلى أن المطربين حاليا لا يصدرون ألبومات كاملة كما كان  يحدث سابقا بل أغاني مفردة لأن الجمهور لم يعد يهتم بسماع ألبوم كامل.

وتابعت: “المطربون يلجأون لإصدار أغنية تليها أغنية أخرى حتى لا يظلم  أغانيه إذا قرر إصدارها في ألبوم واحد” مشيرة إلى أن ألبومها به 5 أغاني فقط عكس ما كانت تفعل في السابق.

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