وزير التعليم العالي: الموافقة على التحاق الطفل العبقري بجامعة زويل

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على التحاق الطفل العبقري يحيى عبد الناصر بجامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بعد اجتياز اختبار مكافئ للشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

والتقى وزير التعليم العالي بأسرة الطالب يحيى عبدالناصر محمد "العبقري" والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجُمهُورية بالتحاق الطفل العبقري للدراسة بكلية العلوم بإحدى الجامعات، نظرًا لنبوغه العلمي.

وحضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي: الجامعات أنشأت مراكز رعاية الموهوبين

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المُتفوقين والمُوهوبين والنوابغ، مشيرًا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات قامت بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين، حيث تختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنُّبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.

ونبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة نجحت في تطوير استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع مهمة أساسية تتمثل في رعاية بيئة مواتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت والدة الطفل يحيى أن طفلها عبقري ويستحق أن يلتحق بالجامعة بدلاً من استكمال مراحل دراسته، مُوجهة الشُّكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه بإلحاق ابنها للدراسة بكلية العلوم، مؤكدة أن ابنها لديه 12 عامًا، فضلاً عن تعلمه اللغة الإنجليزية بشكل مُمتاز، مشيرة إلى استيعابه دروس (الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي).