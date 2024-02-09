ختام بطولة العالم للقوى البدنية بجنوب سيناء

تختتم مساء اليوم الجمعة، بطولة العالم للقوى البدنية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري، بمنافسات البنش و"ديدليفت رو" رجال وسيدات لجميع الأعمار

وتختتم البطولة بحضور اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوه البدنية، ويوري أوستينوف روسي الجنسية، مدير بطولة كأس العالم للقوة البدنية، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لجنوب سيناء نائبا عن المحافظ واللواء رماح هاشم رئيس مدينه شرم الشيخ ومحمد فتحي وكيل وزاره الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

شاركت في البطولة الثانية لكأس العالم التي تقام بشرم الشيخ مدينة السلام والجمال 22 دولة أوربية وعربية وآسيوية، منها روسيا وصربيا وأمريكا والمجر وإيطاليا وأوكرانيا ومصر واليمن والجزائر والسعودية وسوريا ولبنان والعراق نيجيريا وأرتيريا وليتوانيا وأذربيجان وأرمينيا.