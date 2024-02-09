هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باير ليفركوزن

يواصل بايرن ميونخ استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.



ويبحث توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن تحقيق الفوز خلال مواجهة باير ليفركوزن، والذي يتوقعها المدرب الألماني أن تتسم بالقوة والندية والإثارة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليفركوزن

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ مواجهة ليفركوز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أوليريتش.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، جيريرو.

الوسط: كيميتش، جورتسيكا، توماس مولر.

الهجوم: جمال موسيالا، ليروي ساني، هاري كين.

ويأتي باير ليفركوزن في صدارة ترتيب البونديسليجا برصيد 52 نقطة، فيما يحل بايرن ميونخ وصافة المسابقة برصيد 50 نقطة، مما يجعل مواجهة الغد قوية ومثيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة باير ليفركوزن أمام نظيره بايرن ميونخ في السابعة والنصف من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب "Bayarena".

القنوات الناقلة لمواجهة بابر ليفركوزن وبايرن ميونخ

تُذاع مواجهة باير ليفركوزن أنام بايرن ميونخ، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.