موعد موقعة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

يترقب عشاق كرة القدم الألمانية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع بايرن ميونخ بنظيره باير ليفركوزن، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، والتي بستضيفها ملعب "Bayarena".



ويحتل باير ليفركوزن صدارة ترتيب البونديسليجا برصيد 52 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ وصافة المسابقة برصيد 50 نقطة، مما يجعل مواجهة الغد قوية ومثيرة.

ويرغب تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوز في تحقيق الفوز على نظيره بايرن ميونخ للانفراد بصدارة المسابقة.

فيما يأمل توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ في تحقيق الفوز وتصدر مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة باير ليفركوزن أمام نظيره بايرن ميونخ في السابعة والنصف من مساء الغد السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة بابر ليفركوزن وبايرن ميونخ

تنقل "بي إن سبورتس" القطرية، مواجهة باير ليفركوزن أنام بايرن ميونخ، في المواجهة التي يُتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.