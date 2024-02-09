“أهلًا رمضان” طوق نجاة من لهيب الأسعار

تشهد الأسواق المصرية في الوقت الراهن حالة تذبذب في أسعار السلع سواء الغذائية أو الكهربائية أو سوق السيارات، وكذلك العقارات، ولكن تعمل الدولة على ضبط الأسعار من خلال الأجهزة الرقابية والحملات التموينية ووضع أسعار استرشادية على بعض السلع، وكذلك إنشاء منافذ ومجمعهات استهلاكية؛ وذلك لسد الفجوة الحاصلة وتقليل الأسعار.

وفي الفترة الأخيرة تم إنشاء أعداد كبيرة من معارض "أهلًا رمضان" في مختلف محافظات الجمهورية؛ بالإضافة إلى الشوادر المتنقلة التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية، لتوفير سلع غذائية للمواطنين بأسعار معقولة.

وينطلق معرض "أهلًا رمضان" 2024 بالمحافظات بدءًا من يوم 15 من شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع الغرف التجارية لطرح كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية والتموينية من "الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن"، بأسعار مخفضة.

وفي خبر سار أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن إقامة معارض "أهلًا رمضان"؛ لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

ونشرت المحافظة عددًا من الصور ترصد تجهيزات إقامة معارض أهلًا رمضان.

وأكدت المحافظة السعي لافتتاح عدد من معارض وشوادر أهلًا رمضان، بمختلف قرى ومُدن المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ، لتلافي مشكلة نقص أي من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

حملات مكثفة

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء الجيزة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

إطلاق معرض أهلًا رمضان 2024 وفقا للكثافات السكنية

ومن المخطط إطلاق معرض أهلا رمضان 2024 وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من كل محافظة والوصول إلى كافة المواطنين وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظات.

أماكن معرض أهلا رمضان بالجيزة

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: يضم 11 مجمعا استهلاكيا، بشارع 6 شارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

أماكن معرض أهلا رمضان بالقاهرة

- منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- منفذ أهلا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- 4 منافذ أهلا رمضان في المعصرة والتبين.

أماكن معرض أهلا رمضان بالقليوبية

- معرض مدينة بنها شارع فريد ندا.

- معرض مدينة طوخ شارع المحكمة بجوار السنترال.

- معرض مدينة قليوب أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

- معرض مدينة شبرا الخيمه ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

- معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية.

- معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين.