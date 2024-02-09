أستاذ علاقات دولية: 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة قدمتها مصر

قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، معبر رفح هو معبر للأفراد وليس معبرًا للبضائع، وقامت إسرائيل بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات، ومصر بدأت في إدخال المساعدات بكل ما استطاعت من قوة، 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة قدمتها الدولة.

صر تضع وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة أولوية قصوى لها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم أن مصر تضع وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة ، أولوية قصوى لها، موضحًا أن الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وغزة منذ السابع من أكتوبر الماضي هي المرض الحقيقي.

وتابع: "هذا المرض الذي ينتج عنه كل الأعراض سواء فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية أو إمكانية تمدد وتوسع الحرب في الإقليم العربي أو الشرق الأوسط"، مضيفًا أن الأمر الثاني الذي تضعه مصر كأولوية القصوى لها بعد وقف إطلاق النار، هو التركيز على الجانب الإنساني، وضرورة أن تدخل المساعدات الإنسانية والدوائية وبالكميات المطلوبة من معبر رفح إلى كل مكان في قطاع غزة، وليس فقط إلى مدينة رفح.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ البداية بهدف تأمين هذه المساعدات، ووصولها بشكل كامل إلى كل أبناء القطاع الذين يصل عددهم إلى حوالي 2.3 مليون نسمة.

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يقوم على المبادئ فقط، ولكن الحسابات الدقيقة والمنطقية والرشيدة للمنطقة وطريقة تداعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يتم.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ركزت منذ اللحظة للأولى على إدخال المساعدات بالكميات الكافية لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور الذي أصبح موجودا بعد ذلك، والذي أصبحت دول العالم كله تركز عليه.

مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين لرفح

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين وعلى رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة، ومنهم من ذهب إلى مطار العريش ثم معبر رفح وشاهدوا من أرض الواقع الجهد الهائل الذي تحملته الدولة المصرية في هذا مصر، وهو جهد لا نمن أو نتفضل به أبدا، ونقول إن هذا واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، وقمنا ونقوم به على أكمل وجه وبأفضل ما يكون بأقصى ما تسمح به الظروف".

إدارة بايدن والأمم المتحدة

وواصل: "وحتى هذه الظروف نعمل على تغييرها باستمرار بتعاون بناء للغاية مع أمريكا وإدارة بايدن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية دوليا وإقليميا لحل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار وإغاثة أهالي القطاع".