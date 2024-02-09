وزارة الرياضة تنفذ أسبوع المشورة المهنية «التخطيط والتطوير المهني» بالأقصر

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في اطار تنفيذ برنامج "مشواري"، أسبوع المشورة المهنية خلال الفترة (٨-١٣) فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بالاقصر، بمشاركة 100 شاب و فتاة من محافظتي اسوان واسيوط حتي سن 25 سنة.

يأتي ذلك في إطار تمكين الشباب من التعرف على الهوية والأهداف وكيفية الوصول اليها، وكيفية اتخاذ القرار واكتشاف الذات في إطار إلاعداد لتغير مفاهيم ثقافه العمل الحر والدخول الي سوق العمل .





