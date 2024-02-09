المشرف الفنى لإتحاد المصارعة في زيارة لمشروع االبطل الأوليمبي بالدقهلية

تفقد الدكتور أشرف حافظ المشرف الفنى بالإتحاد المصري للمصارعة، اليوم الجمعة ، مركز ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، بصالة التدريب بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

بحضور الدكتور نبيل حسنى الشوربجي مخطط أحمال، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن عبد اللطيف أحمد مدرب مركز ناشئين المصارعة بالمشروع.

أكد الدكتور أشرف حافظ المشرف الفنى بالإتحاد المصري للمصارعة خلال لقائه المدرب و اللاعبين على ضرورة الحفاظ على سلامة اللاعبين أثناء التدريب وخلال البطولات، كما أعطى محاضرة فنية للاعبين أوضح فيها ضرورة مشاهدة بطولة اولمبياد طوكيو، وبطولة العالم صربيا 2023، للإستفادة من مشاهدة هذه البطولات واكسابهم خبرات تفيدهم فى البطولات على مستوى الجمهورية.

واوضح ان البرنامج التدريبي طبقا للإطار العام للخطة الموضوعة، مع التأكيد على ضبط مهارات ( الانكه - التلفيحه - الباروليه - البرم - الضغط على الزون)، وضرورة البعد عن المنشطات، والتأكيد على إعداد بدني عام بنسبة 40%، وإعداد مهاري بنسبة 40%، وإعداد خاص بنسبة 20%،

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتي المتابعة والزيارة لمركز ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.