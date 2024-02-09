قرار جديد في واقعة مصرع سقوط شاب وشقيقته التوأم من الأسانسير بالجيزة

لقيا طفل وشقيقته التوأم مصرعهما، مساء أمس الخميس، إثر سقوطهما من مصعد العقار محل سكنهما في منطقة الهرم بالجيزة.

قرار جديد في واقعة مصرع سقوط شاب وشقيقته التوأم من الأسانسيربالجيزة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وطلبت نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد سبب الوفاة، واستدعاء أسرة الضحيتين لسماع إفادتهما.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حوّل الواقعة وظروفها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الأسانسير.

وانتهت النيابة إلى قرارها بالتصريح بدفن الجثتين بمعرفة الأهل، عقب ورود تقرير مفتش الصحة والطبيب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية، وكلفت الحماية المدنية بمعاينة مكان الواقعة.

البداية كانت ببلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بالعثور على جثتين لطفل وفتاة، سقطا من مصعد بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من ر قسم شرطة الهرم إلى محل البلاغ، وعثرت على جثماني لصبي وفتاة يبلغان 15 سنة، لحين وصول النيابة العامة.

عاملة تستولى على كمية من المصوغات من منزل مخدومتها بمصر الجديدة

كما تواصل جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها مع ربة منزل وتبين من التحريات أنها وراء سرقة كمية من الذهب من داخل منزل بمنطقة مصر الجديدة ، بسؤال المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية قالت في التحقيقات؛ أنها تتابع ارتفاع أسعار الذهب يوميا ، وقررت سرقة مصوغات مخدومتها كى تبيعها في ظل ارتفاع الأسعار، وأنها كانت تعتقد أن مخدومتها لن تكتشف واقعة السرقة وأنها قامت ببيع المسروقات لصاحب محل ذهب، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة من ربة منزل قالت فيه أن عاملة لديها قامت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية واختفت، بعمل التحريات تبين أن المتهمة تقيم في عين شمس، تم ضبطها واعترفت بواقعة السرقة وبيع المشغولات الذهبية لصاحب محل ذهب، وبمناقشة المتهمة قالت إنها تتابع سوق الذهب وتعلم بارتفاع سعره يوميا فقررت أن تستولى على المصوغات ،تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام عقب اعترافها بالسرقة والإرشاد عن المصوغات لدى عميل حسن النية.