أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وربطهم بالجهات المسئولة في الداخل، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصري لتوفير فرص العمل، في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات سواء لأبنائنا بالخارج أو المستثمرين الأجانب في عدد كبير من المجالات.

وقالت وزيرة الهجرة: "مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها".

ولفتت وزيرة الهجرة إلى استعدادها لاستقبال المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على حل أي مشكلات تواجههم، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب.

وكانت قد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء مع شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر، في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، ودورها في التيسير عليهم من أجل تحفيزهم على الاستثمار في مصر.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

