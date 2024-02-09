سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

تصدر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري مؤشرات جوجل بعد زيادة عمليات البحث عليه اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، وبالرغم من كون البنوك العاملة في مصر، إجازتها الأسبوعية اليوم إلا أن هناك الكثيرين المهتمين بمعرفة الأسعار اليوم نظرًا لكثرة الإقبال على الريال السعودي خلال الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يعد موسم للعمرة.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري وفق أخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر:

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى الإسلامي8.23 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجارى الدولي cib

8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.