الأحد.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج

تصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة.

أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.