استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. بكام العيار ؟
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، استقرارا بسوق الصاغة في منتصف التعاملات، حيث يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن للاستثمار، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدة بلدان حول العالم .
سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024
عيار 24
حقق سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 4228 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، إلى 3700 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 3171 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 29600 جنيه.
سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم
وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، عند 2032 دولارًا.