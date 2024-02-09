استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. بكام العيار ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، استقرارا بسوق الصاغة في منتصف التعاملات، حيث يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن للاستثمار، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدة بلدان حول العالم .

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

عيار 24

حقق سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 4228 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، إلى 3700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 3171 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 29600 جنيه.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، عند 2032 دولارًا.