الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. بكام العيار ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، استقرارا بسوق الصاغة في منتصف التعاملات، حيث يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن للاستثمار، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدة بلدان حول العالم .

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

عيار 24

حقق سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 4228 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، إلى 3700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 3171 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نحو 29600 جنيه.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، عند 2032 دولارًا.

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