شيرين عبدالوهاب تعود لـ تريند يوتيوب بأغنية الدهب

عادت النجمة شيرين عبدالوهاب، لقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بأحدث أغانيها وتحمل اسم الدهب، والتي حصدت أكثر من 124 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية الدهب من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، تقول كلماتها:" قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو و جيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

عيني علي اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا ".

أحيت شيرين عبدالوهاب أولى حفلاتها الغنائية بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، وذلك يوم 31 ديسمبر الماضي في دبي بالإمارات .

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:



كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لٌحنت بواسطة السنباطي.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كانت انفصلت شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد زواج دام 5 سنوات، بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية ما جعلها تقرر العودة إلى مصر.

آخر خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

خلاف جديد بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال وجودهما في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت تقارير أن خلافًا جديدًا نشأ بين شيرين وحسام حبيب، بسبب ما يقال عن تدخل حبيب في أعمال شيرين الفنية، وطلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إلى زوجته.

وأضافت التقارير نقلًا عن مصادر أن تصرف حسام حبيب المنفرد أثار غضب شيرين عبدالوهاب، ودفعها للعودة إلى القاهرة رفقة فريق عملها.

وفي وقت سابق، ظهرت شيرين رفقة حسام حبيب في كواليس ليلة "روائع السنباطي" في السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن المصري رياض السنباطي.

وظهر الثنائي المصري وهما يمسكان يدًا بيد، قبل صعود شيرين على مسرح الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من الجمهور السعودي الذين هتفوا لها "بنحبك يا شوشو".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في وقت سابق، بعد مشاكل بينهما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دام أكثر من 5 شهور، أعلنت شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.