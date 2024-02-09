إسرائيل تستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إسرائيل تمارس أعمالًا مخالفة للقانون الدولي على كل المستويات سواء عسكرية أو إنسانية.

وتابع “بدر الدين” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمارس أعمالا مخالفة للقانون الدولي على كل المستويات سواء عسكرية أو إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك من أجل دعم الشعب الفلسطينيىن.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعاني "إزدواجية المعايير" حتى أن أهم حقوق الإنسان الذي يتمثل في "الحق بالحياة" عرضة للخطر، لافتا أن تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية أمر لا بد من محاسبة حكومة نتنياهو عليه.

وواصل “بدر الدين” إن مصر منذ الأزمة الفلسطينية، وهي تسخر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من كل دول العالم.

أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه لم يكن من الممكن إدخال المساعدات في الأيام الأولى لأن هناك قصفا مستمرا ولأن هناك استحالة لإدخال الشاحنات.

دخول المساعدات معبر رفح

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بمجرد أن توقف ذلك القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر لتجهيزه من خلال إجراءات فنية، حيث إنه مخصص للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، ولكن مصر قامت بتعديلات فنية بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة".

إغاثة الفلسطينيين

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "وما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدات، وبالتالي، فإن مصر لها مصلحة قصوى لإدخال المساعدات من أجل إغاثة الفلسطينيين أولا، وثانيا أن مصر ترفض التهجير بكل الوسائل والمساعي، وبالتالي، فإن دخول المساعدات يمثل أولوية قصوى لمصر بالكميات اللازمة لإعاشة عدد كبير من الفلسطينيين بواقع 2.3 مليون فلسطيني".