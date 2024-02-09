ليلي علوي: تدربت على "الدرامز" لمدة شهرين من أجل مقسوم

حرصت الفنانة ليلي علوي على كشف كواليس تحضيرات دورها الذي قدمته في فيلم "مقسوم" والذى عرض في موسم منتصف العام السينمائي.

حيث أكدت ليلي علوي انها تدربت على آلة الدرامز لمدة شهرين متواصلة حتى تتقن دورها قائلة: "شهرين من التدريبات المتواصلة على الآله اللي حبيتها جدا عشان فيلم مقسوم، لو رتم الدنيا تقيل يبقى تعلي المقسوم".

وكانت حرصت الفنانة ليلى علوى، على مشاركة جمهورها بعدة صور لابنها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد كل شيء ليا خالد".

أكدت الفنانة ليلي علوي خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي أنها سعيدة بنجاح فيلمها “مقسوم” الذي يعرض فى السنيمات قائلة: "نادر لما بنبسط وأنا باتفرج على شغل ليا وأنا انبسطت، فيلم جميل، ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت".

وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم، قالت: "عندي أصدقاء كتير جدا، الأصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقة جدا".

أما عن قرب شخصية هند منها في الواقع: "بالرغم من إن فيها حتت طاقة بعيدة عني شويتين لكن حنونة وطيبة جدا والتسامح وكل التفاصيل حبيتها دي حبيتها".

وذكرت أنها قدمت وشعرت في الفيلم بما وصفته بطاقة غريبة ومختلفة، قائلة: "لم أقدمها من ذي قبل بيفكرني بأفلام قدمتها زمان رغم اختلاف الشخصية الخاصة بهند عما سبق".

وأشارت: "مبسوطة أن الأطفال حبوا الفيلم ودي أهم حاجه وبيتكلموا عن الأغانى والفكرة ده لوحده حاجة تسبب السعادة".

ولفتت أنها عملت مع كوثر يونس في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، قائلة: "كنت مطمنة معاها جدا وهي التجربة الأولى في فيلم روائي طويل ومن أول يوم حسيت بيها كمخرجة".

وكانت أبدت الفنانة ليلي علوي سعادتها بنجاح فيلمها الجديد "مقسوم" الذي يعرض حاليًا فى السينمات، والذي تجسد خلاله شخصية "هند".

وأكدت ليلي علوي أنها سعيدة منذ تصوير الفيلم، وأن المخرجة كوثر يونس لديها طاقة كبيرة هائلة وطموح ضخم أحيانا أكثر من اللازم وأن الكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية وأحداث الفيلم لدرجة تصديق كل المشاهد والشخصيات، قائلة: "صعب ماتصدقش كل الشخصيات والأحداث ودائما هتحسوا أن كل شخصية قابلتوها".

من ناحية أخري، يتعاون الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلى علوي فى فيلم جديد بعنوان “المستريحة”، في تكرار جديد لتعاونهما سويًا في السينما خلال السنوات الأخيرة، والعمل من إخراج خالد مرعي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في الفيلم من أجل انطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري.

وكان حقق الفنان بيومي فؤاد وليلى علوي نجاحًا كبيرًا بمشاركتهما بطولة أعمال فنية واحدة سواء بالسينما أو الدراما، وخطفا الأنظار بأخر فيلم لهما معًا وهو “شوجر دادي” الذي حصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر وقت عرضه.

قصة فيلم مقسوم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

من ناحية أخري، يشارك الفنان بيومى فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة، فى فيلم “الإسكندراني” بطولة النجم أحمد العوضي، الذي من المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم.

ومن المقرر أن يعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية التي لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

ونجد خلال أحداث العمل أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات في حياته.

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

وعرض لبيومي فؤاد فيلم “مندوب مبيعات” فى السينمات بمصر ودول الخليج.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.