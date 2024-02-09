عاطل ينهي حياة ابنه في المنيرة بسبب 150 جنيها

لقي سائق"توك توك"،حتفه ، إثر تعدي والده عليه بالضرب «على رأسه»، بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيها «إيراد التوك توك»، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بسبب 150 جنيه .. عاطل ينهي حياة نجله في المنيرة بسبب إيراد التوك توك |التفاصيل

وتلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مفتش مباحث إمبابه والمنيرة، يفيد بتلقي إخطار من المستشفى بوصول «شادي، م»21 سنة سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المنيرة الغربيه والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود شبة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى، بينما أفادت التحريات إلى أن والد المجنى عليه «م-أ» 46 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان تعدى على نجله بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالى بينهما على 150 جنيها «إيراد التوك توك».

وتبين من التحريات، أيضا، أن المتهم اعتدى بالضرب على ابنه بعصا خشبية بالشقة «محل سكنهم»، وأحدث إصابته التى أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.

وتكثف مباحث المنيرة جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.