نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة دار السلام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور المهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، والتيسير عليهم، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما اطمأن على أعمال الكم المتراكم ، موجها بالاهتمام بالنظافة العامة، كما اطمأن " القاضي " على انتظام سير العمل، وتلبية طلبات المواطنين، موجها بالإلتزام بترتيب الأدوار، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي .

وأكد " القاضي " أن المراكز التكنولوجية تعد الأداة التي يتم الاعتماد عليها في تطبيق مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وانها تهدف بشكل اساسي إلى تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك لتلبية طلباتهم في اسرع وقت ممكن، وبشكل متميز، بالإضافة إلى مساهمتها في القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها والتعامل بنظام الشباك الواحد .



يذكر ان محافظة سوهاج بها عدد 15 مركز تكنولوجي، وعدد 5 سيارات تكنولوجية متنقلة، وقد تم إعداد نموذج تقييم العملاء لمستوى الخدمة بالمراكز التكنولوجية، ووجه نائب المحافظ بتعميمها ودراسة ملاحظات المواطنين والعمل على تلافيها .

وعلى هامش الزيارة عقد نائب المحافظ اجتماع مع رئيس مركز ومدينة دار السلام، ورئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيي، لمناقشة إطلاق مشروع " دار وسلامة " للفئات الأولى بالرعاية بقرية " أولاد يحيي "، حيث يأتي المشروع بالتعاون بين "وزارة التخطيط، وجامعة عين شمس، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومؤسسة صناع الحياة مصر "؛ لتقديم مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية التي من شأنها ان تضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين .