سطوع شمس الاسكندرية واقبال المواطنين على حديقة الحيوان لتوديع اجازة نصف العام

تشهد محافظة الاسكندرية عروس البحر المتوسط تحسن نسبى فى حالة الطقس ، إذا عادت الشمس للسطوع مجددا، بعد يومين من الطقس السيئ صاحبها هطول الأمطار الغزيرة والغيوم. ، فيما أعلن عدد من الشواطئ الجاهزية لاستقبال المواطنين، لقضاء يوم متميز فى ظل انخفاض مستوى أمواج البحر.

فتحت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، أبوابها لاستقبال المواطنين، إذ جرى تجهيز الشواطئ بإمدادها بالكراسي والشماسي ووضعها على الرمال وسط إقبال كبير من جانب الزائرين. لتوديع اجازة نصف العام ،

كما شهدت حديقة الحيوان اقبال كبير من المواطنين لتوديع اجازة نصف العام للطلاب وسط حالة من السعادة والبهجة، لرسم السعادة علي وجوده ذويهم.

ومنذ اول ايام اجازة نصف العام لاقت حديقة الحيوان إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين اتخذوا الحديقة مقصداً لهم في

استقبلت حديقة الحيوان بـالإسكندرية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي أعداد كبيرة من الزائرين أو من المحافظات الأخرى، حيث تعد حديقة النزهة بالإسكندرية تاني أكبر حدائق الحيوان بعد حديقة الجيزة، كما تتميز بتواجد انواع عديدة من الحيوانات بجانب منطقة للألعاب الترفيهية.

وقالت الدكتورة أمينة عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي تكون هناك حالة من الطوارئ بالحديقة وذلك استعدادا لاستقبال الزائرين سواء من محافظة الإسكندرية أو من المحافظات المجاورة حيث يزور الحديقة العديد من المواطنين من ساكني المحافظات الاخرى .

واضافت مدير الحديقة ان خلال إجازة منتصف العام الدراسي، يتم وقف الإجازات لجميع العاملين، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات خلال فترة الشتاء بإعطاء جرعات رفع المناعة والفيتامينات خلال تلك الفترة والحفاظ على الوجبات الخاصة بالحيوانات بإشراف الأطباء والمتخصصين، فضلا عن الاهتمام المكثف بنظافة الحديقة التي تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين يوميًا.

واوضحت أن هذا العام تم فتح بحيرة جديدة للجمهور أمام باب 3، وذلك عقب تجديدها، والتي تم تزويدها بأنواع من الأوز النادر، والتي نالت إعجاب زوار الحديقة، كما شهدت الحديقة أيضًا ولدات وفقص جديد، بالحيوانات والطيور منها ولدات من النسناس العبلنج، القرود الحبشي، وفقص جديد من الدجاج الكوشن والطواوويس.

وتضم حديقة الحيوان بالإسكندرية العديد من الحيوانات من صالة السباع وجبلاية واقفاض القرود والنسانيس، وبيت الزواحف، وبحيرة البجع، وبحيرة فرس النهر، والنعام والغزلان وانواع مختلفة من الطيور، وبحيرة صناعية للطيور المائية، ومتحف للتاريخ الطبيعى، وأعداد كبيرة من فصائل الحيوانات والأنواع النادرة، بالإضافة إلى جزء يحتوي على ألعاب وملاهي للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية، تعرضت خلال المرحلة الماضية لانخفاض شديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى حد الصقيع مصحوب بهطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك بالتزامن مع نوة الكرم الشتوية.

اكدت تقارير وبيانات هيئة الأرصاد الجوية في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 على أن الطقس اليوم سيكون طقسا مشمسا تعود فيه الشمس إلى الظهور مرة أخرى بعد أسبوع حافل بالمطر والغيوم والسحب المنخفضة وسيكون الطقس نهارًا مشمس جزئيًا، مع درجات حرارة معتدلة. أما الطقس ليلًا فسيكون طقسا باردا، مع سماء صافية.

وتستقر حالة الطقس، مع انخفاض درجات الحرارة، وفقا للمتوقع من هيئة العامه للارصاد في ظل هدوء سرعة الرياح، وتستقر حالة الطقس بجانب توقعات بان تشهد البلاد سماء صافيه على مدار النهار.

وتنخفض درجات الحرارة، مع وصول العظمى لمستوى 20 درجة، بجانب توقعات بان تشهد البلاد طقس بارد في الليل مع انخفاض الصغرى لمستوى 11 درجات مع عودة الشبورة المائية الكثيفة في وقت الصباح الباكر.