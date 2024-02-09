محافظ دمياط تتابع استعدادات مديرية التعليم لانطلاق الفصل الدراسى الثانى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ غدًا السبت، حيث وجهت بالتأكد من جاهزية جميع المدارس بكافة المناطق لاستقبال الطلاب و أكدت أيضًا على توفير كافة الأساسيات و مناخ ملائم يضمن نجاح سير اليوم الدراسى ، كما وجهت بتواجد جميع المعلمين و العاملين بالمدارس و التشديد على منظومة الانضباط الإدارى.



ووجهت “عوض ” بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس والتنسيق مع الوحدات المحلية لشن حملات للنظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس ، موجهة أيضًا بمراجعة الفصول والتأكد من وجود مصادر للتهوية الجيدة والانارة ، وإقامة طابور الصباح وتحية العلم وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب ،هذا وقد أعربت عوض عن أصدق امنياتها لابنائها وبناتها بالتوفيق خلال الفصل الدراسي الثاني.

واشارت عوض أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت استعدادات استقبال الفصل الدراسى الثانى بعدد ١١١٢ مدرسة بالادارات التعليمية العشر على مستوى المحافظه و ذلك لاستقبال ٤١٣٥٣٠ طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

وفي ذات السياق اكد المهندس علي عبد الروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والرائد العام لاتحاد طلاب دمياط، بالفعل نظم التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالاشتراك مع إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، التصفية النهائية للمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية للطلاب الصف الثالث الثانوي (علمى علوم - علمى رياضة - أدبى)، على مستوى محافظة دمياط وذلك بمسرح مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بدمياط الجديدة التعليمية.



يأتي ذلك، وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية، لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.



وتولت إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، الجوانب الفنية والعلمية للمسابقة، كما نظم توجيه عام التربية الاجتماعية المقرات وآليات التنفيذ، كما نفذ موجهي عموم المديرية وبعض مديرى التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية وموجهى الإدارات التعليمية إعداد أسئلة الاتحادات الطلابية، من المعايير التى يجب مراعاتها عند أختيار الفريق ( التفوق العلمى فى المواد الدراسية والتميز فى بعض القدرات الإبتكارية ) والثقافة العامة ودوره فى أنشطة الإتحادات الطلابية من خلال مدير التعليم الثانوى وموجه عام الإتحادات الطلابية.

وفى ختام المسابقة قام علاء ناشد النادي بالاعلان عن الطلبة الفائزين، وتسليم شهادات تقدير مؤكد لجميع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بأن الجميع فائزين ويكفيهم شرف المحاولة والوصول إلى النهاية. حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ورابحه السيد مستوي موجه عام اتحادات طلابية هالة مردان مدير التربية الاجتماعية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية وبالاشتراك إدارة التعليم الثانوي فاطمة أبو العز مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

وقد اسفرت النتيجة بفوز :- إدارة عزبة البرج التعليمية ( مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة ) بالمركز الأول محافظة وتصعيدها علي مستوي الجمهوري

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