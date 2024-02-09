السياحة: تسيير 3 رحلات طيران يومياً من تركيا للقاهرة وجار زيادتها من أبريل

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع محمد حمزة أرسلان مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة.

حضر الاجتماع ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي المبيعات بشركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بالقاهرة حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يتم تسيير 3 رحلات طيران يومياً من تركيا إلى مدينة القاهرة وجاري العمل على زيادتها لتصل إلى 4 رحلات طيران يومياً اعتباراً من شهر أبريل القادم، كما يتم تسيير 9 رحلات طيران أسبوعياً من تركيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى رحلاتها من تركيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وهو ما يؤكد على رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر من مختلف الوجهات التي تقوم الشركة بتسيير رحلات طيران منها.

ومن جانبها، استعرضت نائب الوزير الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لافتة إلى أن أحد محاورها يتمثل في زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. كما أكدت على استعداد الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتعزيز حجم أعمالهم في المقاصد السياحية المصرية بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأوضحت أن هذه الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية حيث يمكن للسائحين الأتراك الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية قيام الشركة بتسيير رحلاتها إلى مدينة الأقصر ولاسيما في ظل ما يشهده المقصد السياحي المصري من تنامي وزيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليه، بالإضافة إلى العمل على زيادة رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، وإمكانية تسيير رحلات إلى مدينة العلمين في فصل الصيف.

