الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 17 طن مواد غذائية تم حجبها عن الأسواق بدمنهور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات مع قيادات الموين بالبحيرة

 نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر  وكيل الوزارة، و بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العقيد حسام بدري، حملة تموينية مكبرة بأسواق والمحلات التجارية بمركز دمنهور ، تحت إشراف  مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، و سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن  ضبط ١٧ طن سمن وزيت ودقيق  ،بأحد المخازن تم تجميعها وحجبهم عن التداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات داخل أحد شركات الجملة، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات على الأسواق، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على إستقرار كافة السلع، وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.  

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