ضبط 17 طن مواد غذائية تم حجبها عن الأسواق بدمنهور

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، و بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العقيد حسام بدري، حملة تموينية مكبرة بأسواق والمحلات التجارية بمركز دمنهور ، تحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، و سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط ١٧ طن سمن وزيت ودقيق ،بأحد المخازن تم تجميعها وحجبهم عن التداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات داخل أحد شركات الجملة، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات على الأسواق، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على إستقرار كافة السلع، وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.