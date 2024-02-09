أهلي 2009 يواجه المقاولون في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة ٢٠ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٣٩ نقطة، وسجل ٣٧ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.