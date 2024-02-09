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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديانج ينتظم في مران الأهلي بعد إنتهاء مشاركته بأمم أفريقيا

ديانج
ديانج

انتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة أمس الخميس، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

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