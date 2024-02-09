أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الأجلة نحو 81.71 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 % إلى 76.39 دولار للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في الجلسة السابقة.

قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.

وأبقى التوتر أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود بأكثر من خمسة بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.

وقال وارن باترسون رئيس قطاع أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي "التحرك أمس بدا مبالغا فيه بعض الشيء في ظل عدم حدوث تغيرات كبيرة، على الأقل فيما يتعلق بعوامل السوق الأساسية".

وأضاف "ما زلت أتوقع أن يستمر التداول ضمن النطاق الذي اعتدنا عليه مؤخرا نظرا للوضع المرضي حاليا للتوازن بين العرض والطلب".

وأطلق مسؤولون أميركيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة أمس الخميس لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عقوبات على ناقلة مسجلة في ليبيريا لانتهاكها الحد الأقصى الذي فرضه تحالف الدول الغربية على أسعار النفط الروسي.

قالت مسؤولة تنفيذية بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، الجمعة، إن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وقالت سوشما روات مديرة التنقيب في الشركة: "بمجرد بدء شركة أويل إنديا، ينطبق الأمر نفسه علينا. نحن أيضا في نفس الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية".

وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز أن "أويل إنديا" تجري محادثات مع أطراف معنية لاستئناف الحفر في ليبيا بعد 13 عاما من خروج الشركة من البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وسحبت الشركتان موظفيهما من ليبيا في 2011.

وقالت روات لصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في جوا إن الشركة تجري أيضا محادثات لزيادة الإنتاج في فنزويلا.