أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يقفز 2% تراجع غير متوقع لمخزونات الوقود

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، بأكثر من 2%، في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر الابتعاد عن مقترح للتهدئة في الشرق الأوسط، وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأميركية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار بما يعادل 2.15 بالمئة إلى 80.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.61 دولار أو 2.18 بالمئة إلى 75.47 دولار للبرميل.

وتجاوز خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من فبراير، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى مؤسسة "بي.في.إم": "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى الرد الإسرائيلي على العرض الذي قدمته حماس في ردها على خطة السلام الأصلية، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

ولكن سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة إلى 104.23، بعد أن وصل إلى 104.60 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، مدفوعا ببيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة

وانخفض الين 0.7 بالمئة مقابل الدولار إلى 149.18، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 27 نوفمبر.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0761 للدولار متماسكا فوق أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.0722 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2602 دولار.

واستقر اليوان في الخارج بالقرب من 7.2169 للدولار على الرغم من البيانات التي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في الصين بأكبر وتيرة منذ أكثر من 14 عاما في يناير.