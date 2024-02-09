التعادل الايجابي يحسم ودية منتخب الشاطئية أمام وصيف كأس العالم

حسم التعادل الايجابي بثلاثة أهداف مباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى أمام منتخب اليابان وصيف كأس العالم الماضية فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الإمارات.

وشهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين وظهروا بمستوى مرضى خلال المباراة.

وأبدى المدير الفنى لمنتخب رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا واضاع الفراعنة ضربتى جزاء خلال اللقاء.

وأشاد لطفى بتطور مستوى اللاعبين واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية التى تدربوا عليها خلال الفترة الماضية.

سجل أهداف منتخب مصر كلا من محمد عبد النبي لوحا، أحمد الشحات ومصطفى على صاصا.

ويختتم الفراعنة المباريات الودية بمواجهة إسبانيا غدا قبل انطلاق كأس العالم.

ويرأس بعثة المنتخب محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية،ويتابع تجهيز اللاعبين وترتيبات إقامة بعثة المنتخب فى الإمارات.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات،إيطاليا وأمريكا.