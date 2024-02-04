الأحد 04 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادى الجالية المصرية في سلطنة عمان يكرم منتخب الشاطئية

بوابة الوفد الإلكترونية

لبى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى دعوة الدكتور  عبدالرحمن عاصى رئيس نادى الجالية المصرية بعمان، لتكريمه على هامش مشاركته بالبطولة الودية التى تقام فى مسقط حاليا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة. 

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وشهد التكريم حضور المستشارة منة ضياء قنصل مصر فى عمان ، والتي أكدت على توفير كافة الامكانيات والدعم اللاعبين والجهاز الفنى أثناء فترة إقامتهم بعمان للظهور بصورة طيبة أثناء المباريات. 

وأهدى مصطفى لطفى المدير الفنى القنصل المصرى درع اتحاد الكرة، معربا عن شكره وتقديره للقنصل لحسن الاستقبال وتسهيل كافة الامكانيات والدعم للاعبين والجهاز الفنى خلال البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لكأس العالم.

 وأشاد المدير الفنى لمنتخب مصر بحسن الاستقبال والدعم الذى يحظى به المنتخب فى سلطنة عمان.

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