نائب محافظ سوهاج يشهد حفل المنطقة الأزهرية بذكرى الإسراء والمعراج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور احتفال منطقة سوهاج الأزهرية، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمقر المنطقة الأزهرية، بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وممثلي قصر ثقافة سوهاج.

ونقل نائب محافظ سوهاج تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مهنئا الجميع بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، مشيرا إلى أهمية الدروس المستفادة واستخلاص العبر من تلك الرحلة المقدسة، ومنها التحلي بالصبر واليقين بقدرة الله تعالى، ونصره القريب .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قامت فرق إنشاد المنطقة الأزهرية بإلقاء أنشودة " قمر سيدنا النبي، والله الله، وميدلي لعدد من الأغاني الوطنية، ثم قدم فريق الإنشاد بقصر ثقافة سوهاج فقرة للإنشاد الديني"، واختتم الحفل بتكريم فريق إنشاد المنطقة الأزهرية .