الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يهنئ سارة سمير ونعمة سعيد بعد الإنجاز الأفريقي

سارة سمير ونعمة
سارة سمير ونعمة سعيد

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على توجيه رسالة تهنئة للثنائي سارة سمير ونعمة سعيد بعد تتويجهن بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال.

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سارة سمير: اطمح في حصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد

وتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عبر الموقع الرسمي للنادي بخالص التهاني القلبية لكل من سارة سمير ونعمة سعيد فخر الإسماعيلية وبطلات منتخب مصر بعد تتويجهن بثلاث ميداليات ذهبية لكل منهما خلال بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري .

وحصدت سارة سمير حصدت ثلاث ميداليات بمنافسات الخطف والكلين والمجموع في وزن 81 كجم بينما توجت نعمة بثلاث ذهبيات في وزن 67 كجم .

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