سارة سمير: اطمح في حصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد

قالت سارة سمير البطلة الأولمبية المصرية في رفع الاثقال، أنها تسعى للاستمرار في المنافسة بقوة وحصد البطولات، مشيرة إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر كان حريصا على تشجيعها وتمنى لها التوفيق في الأولمبياد خلال زيارتها لمعسكر الفراعنة بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

وأضافت سارة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، ووزير الرياضة يفعل كثيرًا من أجل دعم اللاعبين، وكذلك زيارة رائعة لهم من اجل تحفيزهم".

وواصلت: "مسئولي وزارة الرياضة واتحاد رفع الاثقال يوفر لهم كل الامكانيات من اقامة معسكرات وتدريبات وغيرها، للاستعداد للبطولات المقبلة".

وأشارت إلى أن رفع الاثقال سيخوض خمس بطولات مؤهلة للأولمبياد، والبطولة الافريقية في مصر هي الرابعة ولا زالت هناك بطولة آخرى وهي كأس العالم في تايلاند، وكل الدول ستخوض اللقب وبعدها يتم الاعلان عن المشاركين في الاولمبياد.

وأكدت أن هناك تحسن واضح في مستواها خلال الفترة الأخيرة، متمنية حصد ميدالية في الاولمبياد المقبلة.

وأتم: "اتمنى تحقيق طموحي في الاولمبياد القادمة وتحقيق الذهبية في رفع الاثقال".