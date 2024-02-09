مصرع شخص وإصابة 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 5 اخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة – أسيوط، تم نقل الجثة والمصابين إلي المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بورود إشارة من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي محمله بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كبري أبوصير، باتجاه الفيوم ووجود جثة ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن و 6 سيارات اسعاف إلى موقع الحادث وتبين الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين .

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وتراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم لقي مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بجوار كوبري جرزا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 16آخرين وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.