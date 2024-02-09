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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات خلال 24 ساعة

وزارة الصحة في غزة
وزارة الصحة في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 107 قتلى و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وحسب روسيا اليوم، أضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن عدد من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

 

وكشفت الوزارة في بيانها: "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة".

 

وكان الجيش الإسرائيلي "ارتكب أمس 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 130 قتيلا و170 إصابة".

 

ودخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

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