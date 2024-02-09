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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: صلاح مجرد لاعب ولا يحق له الإعتراض على تعيين حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على الأنباء المتداولة حول رفض قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التعاقد مع حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن هنا تفخيخ منذ إعلان تولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

وأضاف، أن الإعلام بدء يتحدث عن وجود أزمة بين اللاعب والمدرب، بالإضافة لتداول الأخبار عن دراسة الفرعون محمد صلاح الإعتزال، وكل هذه الأمور ليست صحيحة.


وأكمل، محمد صلاح لاعب كبير وفخر لنا ونحتاجه في المنتخب ولا يحق له الإعتراض في تعيين حسام حسن مديرا فنيا، وهذا لم يحدث من الأساس.

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