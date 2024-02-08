موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وبيرنلي

يترقب محبي ومتابعي محمد صلاح، عودته للملاعب مرة أخري، وذلك منذ إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأكد بشكل رسمي غياب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن المواجهة المقبلة، لفريقه أمام نظيره بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي خاصة أنه لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يريد استعجال عودة محمد صلاح للمشاركة في المباريات قبل التأكد من تعافيه بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول خلال مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي منتصف الأسبوع المقبل، وبعدها أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.