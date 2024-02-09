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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وأوريول وكراسنودار والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجمات باستخدام 19 طائرة بدون طيار على أراضي الاتحاد الروسي، واعترضت وسائل الدفاع الجوي أثناء الخدمة الطائرات المسيرة؛ حيث دمرت طائرتين بدون طيار فوق منطقة كورسك، وخمس فوق منطقة بريانسك وأربعة فوق منطقة أوريول واثنتان فوق منطقة كراسنودار وستة فوق البحر الأسود".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية. 

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز إنه لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض.

وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف، إن الطائرات بدون طيار استهدفت مرافق الوقود والطاقة، ولم تقع إصابات.

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