أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير، إستقرارا في الأسعار مع توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الجمعة العمومي بمدينة الفيوم وسوق الجمعة الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم، كما شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.

إرتفاع طفيف بأسعار الخضر والفاكهة وتوافر المعروض

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والطماطم ارتفعا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات وكيلو الليمون 23 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 24 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و17جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.