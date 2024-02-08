الأهلي يتخذ قرارًا بشأن ديانج
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، راحة اليوم من التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.
وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا الجمعة في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.
وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الإثنين الماضي على ستاد السلام، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.