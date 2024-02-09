الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: حسام حسن الخيار الأمثل لمنتخب مصر

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

 

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بشير التابعي: حسام حسن يستحق فرصة تدريب منتخب مصر

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته الجديدة مع منتخب الفراعنة ".

 

 

وتابع يونس: "المنتخب قدم آداء مخيب للآمال في أمم إفريقيا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا وقرار رحيله جاء في توقيت مثالي ".

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