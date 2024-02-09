الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 مجموعة من اللقاءات الهامة في مختلف دوريات العالم والتي يأتي على رأسها  مباراة  بورسيا دورتموند ضد فرايبورج، ضمن منافسات الدوري الألماني.

 

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تستعرض “ بوابة الوفد ” مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة …

 

 الدوري الألماني

بورسيا دورتموند و فرايبورج- الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 5.


 الدوري الإسباني

قادش وريال بيتيس- الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

 

 الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا وإمبولي- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة AD SPORTS Premium 1

 

الدوري الفرنسي

مارسيليا وميتز – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 4

 

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