جدول مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير والقنوات الناقلة

يقام اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 مجموعة من اللقاءات الهامة في مختلف دوريات العالم والتي يأتي على رأسها مباراة بورسيا دورتموند ضد فرايبورج، ضمن منافسات الدوري الألماني.

إقرأ ايضا..

تستعرض “ بوابة الوفد ” مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة …

الدوري الألماني

بورسيا دورتموند و فرايبورج- الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 5.



الدوري الإسباني

قادش وريال بيتيس- الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا وإمبولي- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي

مارسيليا وميتز – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة - الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة- القناة الناقلة beIN Sports HD 4